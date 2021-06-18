İmamoğlu’ndan miting gibi gezi

Havalimanından seçim otobüsüne eşlik eden uzun bir konvoyla Hekimhan, Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret eden, CHP ve İYİ Partililerle buluşan, Malatya’da seçim otobüsünden halka hitap eden İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

İKİ CUMHURBAŞKANI

Ekrem İmamoğlu, otobüsün üzerinden yaptığı ve miting havasında geçen konuşmasında “Desteğimizi aldım, sorumluluğumun çok büyük olduğunu biliyorum. İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin lokomotifi. İstanbul’da güzel şeyler olursa memleketimizde de çok güzel şeyler olacak. Bu kente geldiğimde içim heyecanlandı, ürperdi. Bu kent çok değerli 2 cumhurbaşkanı yetiştirdi. Birincisi önderimiz Atatürk’ün en yakın arkadaşı İsmet İnönü ve Türkiye’nin önemli bir dönemine imza atmış Turgut Özal’ı rahmetle anıyorum” dedi. İmamoğlu bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li il başkanlarıyla Gaziantep’te yapacağı toplantıya katılacak.

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