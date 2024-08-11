×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’ndan Kurum’a: ‘Davet edin konuşalım’

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#İstanbul#Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’ndan Kurum’a: ‘Davet edin konuşalım’
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından Kartal, Hürriyet Mahallesi’nde riskli yapı olarak belirlenen ve depreme dayanıklı olarak yenilenecek olan Metem Birlik Sitesi’nin temel atma törenine katıldı.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, İstanbul’un deprem dönüşümü konusunda kendisini eleştiren sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Davet edin görüşelim. Sayın Kurum, diğer bakanlar… Lütfen bir ‘alo’ deyin, her konuyu müzakere etmeye, konuşmaya hazırız. Aynı masada çözüm bulalım. Devlette devamlılık esas. İstanbul’u yenilemek zorundayız. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm, kalıcı çözümdür” çağrısında bulundu.

PARİS GEZİSİ ELEŞTİRİLERİ

İstanbul’u tanıtmak için gittiğini söylediği Paris gezine yönelik eleştirilere de sitem eden İmamoğlu, “Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz, burada da. Paris’teki bütün toplantı ve buluşmalardan, devletin bütün kademelerine tek tek, gün gün, madde madde ne yaptığımızı bildirdik. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğiz husus yok” cevabını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İstanbul#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!