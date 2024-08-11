İmamoğlu’ndan Kurum’a: ‘Davet edin konuşalım’

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, İstanbul’un deprem dönüşümü konusunda kendisini eleştiren sözlerine yanıt veren İmamoğlu, “Davet edin görüşelim. Sayın Kurum, diğer bakanlar… Lütfen bir ‘alo’ deyin, her konuyu müzakere etmeye, konuşmaya hazırız. Aynı masada çözüm bulalım. Devlette devamlılık esas. İstanbul’u yenilemek zorundayız. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm, kalıcı çözümdür” çağrısında bulundu.

PARİS GEZİSİ ELEŞTİRİLERİ

İstanbul’u tanıtmak için gittiğini söylediği Paris gezine yönelik eleştirilere de sitem eden İmamoğlu, “Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz, burada da. Paris’teki bütün toplantı ve buluşmalardan, devletin bütün kademelerine tek tek, gün gün, madde madde ne yaptığımızı bildirdik. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğiz husus yok” cevabını verdi.