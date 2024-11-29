İmamoğlu’ndan kreş ziyareti

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Eyüpsultan’da, Akşemsettin Çocuk Etkinlik Merkezi’ni ziyaretinde velilerle de konuşan İmamoğlu, 105 merkezde, bilinen adıyla nitelikli kreş hizmeti verdiklerini, hedeflerinin 200 kreş olduğunu anlattı.

Çocukların eğitim aldığı sınıfı da ziyaret eden İmamoğlu, “Beni her bir kreş, bir metro kadar heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor” diyerek özetle şunları söyledi: “Müfredatı, başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere ülkemizin çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlandı. Çocuklar 3-4 yaşlarında alacağının yüzde 95’ini alarak hayat yolculuğuna çıkıyor. Çocuklarımıza bu yaşta ne öğrenmesi gerekiyorsa o öğretiliyor. Bu memleketin o güzel şarkıları, türküleri, eğlenceleri, oyunlarını, güzelliklerini, birbirlerine saygılı olmayı, kızıyla erkeğiyle bir arada birey olabilmeyi öğreniyorlar. Soru sormayı, belediye başkanına hesap sormayı öğreniyorlar. Hedefimiz 20 bin çocuğa ulaşmak.”