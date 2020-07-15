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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul itirazı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul itirazı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin askıya çıkarılan binlik ve 5 binlik planlarına itirazı etti.

 İtiraz dilekçesini Ataşehir’deki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe ile ileten İmamoğlu, “Daha ÇED raporuyla ilgili itirazlar neticelenmedi. Daha mahkeme süreci devam ediyor. Bu acele, bu telaş ne içindir?” dedi. Projeyi kamu vicdanının şiddetle reddettiğini söyleyen İmamoğlu, “5 binlik ve binlik planı alelacele, 6-7 ay içerisinde askıya asıyorsunuz, bu kadar aceleniz var. Sadece İSKİ’ye bu işin külfeti 30 Milyar TL. Kanalın üstüne 8 köprü yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 köprü yaptık” dedi. İmamoğlu, itirazlarını siyasi parti genel başkanlarına iletmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan hariç liderlerden randevu istediğini de açıkladı.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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