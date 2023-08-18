İmamoğlu'ndan 'Genel başkanlığa aday mısınız?' sorusuna yanıt: İstanbul yolculuğumuz kesindir

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için Nevşehir’e geldi. Avanos ilçesi Ayhanlar köyündeki Ayhanlar Cemevi'ndeki törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın, belki de insanlık tarihinin en özel anlarının yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerde biz varız. Burada insanlar nice icatlar yapmış. Dünyanın, bugün kullandığı teknolojilerin yaşadığı özel hayata dair birçok marifetin belki de ilk örneklerini, evin kurulmasından tarımın yapılmasına varıncaya kadar ilk örnekler, bu topraklarda yaşandı ve yaşatıldı. O bakımdan bu topraklarda olmak hepimize ayrı bir derinlik katmalı. Dünyaya örnek bir biçimde insanı sevme; insana saygı duyma konusunda bambaşka manevi hazları bize vermiş olması gerektiğini düşünüyorum. O bakımdan bazen bu tarihe döndüğümde bugünkü çatışmalar, tartışmalar, ayrışmalar, kutuplaştırmalar, insanların hayatına şekil vermeler ya da insanların inancına şekil verme gayretlerini gerçekten üzülerek takip ediyorum" diye konuştu.

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"CEMEVLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN KÖTÜ DÜŞÜNCELERİ AYIPLIYORUM"

Cemevlerine karşı yürütülen birtakım düşünceler olduğunu belirten İmamoğlu, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin insana dair sunduğu duygu ve düşünceler, aslında bugün millet olma bilincimizin kökenini oluşturuyor. Yani bizim en kolay gerçekleştirmemiz gereken şey birbirini sevebilmekte. Düşmanlık, karşı olmak ya da insanları birbirine düşürmek ya da başkalaştırmak noktasında bazen en zorunu yapıyoruz. Bu hususta da en fazla belki konuşulan hususlardan birisi de kişilerin inançlarına dair tartışma konuları. Bunun tartışılmasının halkına, insanına karşı büyük bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Alevi Bektaşi geleneği ve Alevilik inancı, bu toprakların çok önemli bir kökü ve derinliğidir. Bu bakımdan Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesi olan cemevlerine karşı birtakım yürütülen kötü düşünceler ya da ifade etme biçimlerini de ayıplıyorum ve ne yazık ki bazen de utanarak izliyorum" ifadelerini kullandı.

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"HALKIMIZA İNANCINI YAŞAYABİLECEĞİ BİR ORTAM SAĞLAMAK BORCUMUZDUR"

İstanbul'da her inançtan insanın bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın inançlarına, ibadet evi olan cemevlerine saygı duymayı ve hatta kamunun cemevlerine dönük borcunu da ödemeyi, kamunun buna hizmet etmesi gerektiğini, desteklemesi gerektiğini de defalarca ilettim, iletmeye devam edeceğim. Bu benim hem kişiliğim gereği ifade ettiğim şeyler, hem de İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı, içinde her inanç ve kökenden insanın olduğu bir şehrin belediye başkanıyım. İnancının gereğini yerine getirmekte, ona hizmet etmemiz bir husus var ise ona hizmet etmeyi kendime büyük bir sorumluluk görürüm. Halkımıza, kendi inancını yaşayabileceği ve yaşatabileceği ortamı ona sağlayan bir ülke yönetimiyle buluşacağı bir ortamı sağlamak borcumuzdur. İnancın, bunun partisi ve siyaseti de olmaz. Bu insanlık borcudur. Yani bunun 'A partisi', 'B partisi', 'C partisi' olamaz."

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"HACIBEKTAŞ İLÇESİNE HİZMET ETME ONURUNU YAŞADIK"

Ekrem İmamoğlu cuma namazını kılmak için Avanos ilçesindeki Merkez Camisi'ne geldi. Cuma namazının ardından Güray Müze’de incelemelerde bulunan İmamoğlu, yemek sonrasında da açıklamalar yaptı. Ekrem İmamoğlu, “2019 yılından beri Hacıbektaş ilçemize çok özel çabalar gösterdik ve belediyemizle güzel işbirlikleri yaptık. Gerçekten Hünkar Hacıbektaş-ı Veli’nin istirahatgahı olan Hacıbektaş ilçesine hizmet etme onurunu yaşadık. Orada çok özel bir konut projemiz var. Onu, yarın yerinde gezeceğiz. Hem mimarisine hizmet eden hem de oranın güncel yaşamına katkı sunan bir modeli olan bir konut projesini KİPTAŞ ile beraber yapmanın keyfini gururu yaşıyoruz. Yaklaşık 11 yıldır her yıl Hacıbektaş anmalarına katılıyorum. Bu toprakların derinliğini felsefesini temsil eden 13'üncü yüzyılın aydınlanmasını belki de var eden kimliklerden birisi Hacıbektaş-ı Veli'dir. Onların huzurunda bu coğrafyaya hizmet etmenin keyfini yaşıyorum” dedi.

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"GENEL BAŞKANLIK" AÇIKLAMASI

Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, “Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim“ ifadelerini kullandı.