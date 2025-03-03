İmamoğlu’ndan gece mitingi

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İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına tepki göstererek özetle şunları söyledi: “Önümüzde CHP’nin aldığı tarihi bir karar var. Yüzbinlerce üyemiz sandığa gidecek, kendi Cumhurbaşkanı adayını sandıkta tercih edecek. Bunun adı demokrasi devrimidir. Bu devrim en çok bugünün iktidarını korkutuyor. Biz sandığı milletimizin ayağına getiriyoruz.

ZALİMLİK ÖLÇEMEZ

Millet ne derse olur. Bu tavır, bunları korkuttuğu için bu zulmü çektiriyorlar. Yılmayacağız, kararlı olacağız. Hep birlikte başaracağız. Millet bunların aklını sandıkta başına getirsin. Sabahın 4’ünde eve girerek kanunsuz şekilde gözaltına alan akıl. Eğer aceleniz vardıysa 4 gündür gözaltında tutarak neyin zulmünü çektiriyorsunuz? Neyin derdi var sizde? Alaattin Köseler’e yapılan bu zulüm, bu baskı, bu adaletsiz, hukuksuz uygulama aslında Beykoz halkına yapılıyor. Beykoz halkına ders verilmeye çalışılıyor. Bizim cesaretimizi zalimlik ölçemez. Bizim cesaretimizi baskıyla hiç kimse ölçemez. Biz cesaretimizi bir avuç insandan ya da bir kişiden alan insanlar değiliz. Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Tek sebebi koltuğunu kaybetme korkusu. Halkın önüne gelen ilk sandık, bunları evlerine gönderecek.”