İmamoğlu’ndan DEM yorumu yok

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Otobüsleri gezen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. DEM Parti’nin İstanbul’da kendi adayını çıkaracağını açıklaması konusunda İmamoğlu, “Her siyasi partinin kendi karar alma süreci içerisindeyiz. Benim hiçbir partiyle ilgili tek bir sözümü bile duymadınız, duymayacaksınız. Zaten o gün de inandığımız şey toplumsal ittifaktı, İstanbul ittifakıydı. Ve o zaman da iki partinin ittifakı olmasına rağmen sahada oluşan başka katkılar da oldu biliyoruz. O bakımdan biz şu anda daha güçlü bir şekilde İstanbul’un korunması adına büyük bir İstanbul dayanışması, büyük bir İstanbul ittifakının devam etmesini zaten çağrı olarak yapıyoruz” dedi.