İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Hedefim İstanbul, ötesi yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Politikyol’da yayınlanan röportajda özetle şunları söyledi:

GÖREVİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPARSAM...

“Ben şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Şu an benim aklımdan geçen ve amacım, İstanbul’da görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olmaktır. Dahası hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok. Ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır, değişime büyük bir katkı sunmuş olurum. Yani birilerinin dediği gibi ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olurum.

DERİN BİR DEPRESYON VAR

(Size yönelik neden kuşatma var?): Burada iki psikolojiyi ele almak lazım. Birincisi 25 yıl sonra kaybetmiş olmanın derin bir depresyonu var. Bunun içindeki ana unsurları sıralamak isterim: Bir tanesi İstanbul’u mülkü zannediyor bu insanlar. ‘Benim mülküm bu’ diyor. ‘Ekrem İmamoğlu geldi mülkümüzü elimizden aldı, tapumuzu elimizden aldı’ diyorlar. Psikoloji bu, inanın bu. Yani sizin oturduğunuz koltuğu kendi koltukları zannediyorlar. 16 milyon İstanbullunun koltuğu olduğunu unutmuş bir zihniyet var orada. İBB, devletindir yani bir kamu kurumudur. Bizim belediye başkanı olmamamıza dayanamıyorlar hatta buna çıldırıyorlar. Bizi sanki malını elinden almış birisi olarak görüyorlar ve buna karşı refleks geliştiriyorlar.

AKŞENER KARARLILIĞI İFADE ETTİ

(Akşener’in Fatih Sultan Mehmet benzetmesi): Biz Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız ama diğer parti liderlerini de davet ediyoruz. O gün Sayın Meral Akşener katıldı. Bu bizim için büyük bir onurdur. Kendisinin yaptığı konuşmada, seçim döneminde bana yapılan haksızlığa referansla, Ekrem İmamoğlu’nun gösterdiği kararlılığı ifade edecek şekilde Fatih Sultan Mehmet’in o dönemdeki kararlılığıyla paralel tutmuş ve bize büyük bir onur, gurur katacak şekilde bir benzetme yapmıştır. Ama bunu alıp sayfalar dolusu yazmak, Ekrem İmamoğlu eşittir Fatih Sultan Mehmet demek hangi aklın sonucudur ben anlayamıyorum. Bu söyleneni anlamayan, söyleneni dinlemeyen aklı. O konuşmada benim kararlılığımı, Fatih Sultan Mehmet’inkine benzetmesini alıp bir yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yazanlar, çizenler ne yazık ki acz içindeler ve iyi niyetli olmadıklarını düşünüyorum.

TOPBAŞ’A BAŞKANLIK YAPTIRILMAMIŞ

İBB’nin son on yılı çok kötü geçti. Çünkü, Allah rahmet eylesin Kadir Bey öldü gitti toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun, Kadir Topbaş’a belediye başkanlığı yaptırılmamış. Çünkü onun üzerinden siyasi tahakküm kurulmuş. Seçilen insana işi yaptırılmamış. Bürokratları imza atmamış. Şimdi o imza atamayan, ağzını bıçak açamayan, hiçbir konuda konuşamayan bürokratların içinde bakanlar var, genel müdürler var. Ben onlarla muhatap olmuş belediye başkanıyım. Masada sesini çıkarmadan oturan, doğru olan bir şeye bile cevap veremediklerini ben biliyorum. Ben onların basiretsizliklerinin altında yatan gerçeğin siyasi tahakküm olduğunu biliyorum.”

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