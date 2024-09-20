İmamoğlu'ndan CHP'lilere: ‘Ayağıma bastın‘ diyen BENİM yol arkadaşım değil

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerindeki olası olaylara kısa zamanda müdahale imkânı verecek Battalgazi İtfaiye İstasyonu’nu hizmete açtı. İmamoğlu buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

KİMSEYİ TANIMAM

“Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman milletin sorunlarını konuşmayı ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekânda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, ‘Sen benim ayağıma bastın, koluma dokundun… Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın’ deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise benim yol arkadaşım da değildir, nokta. Mesele memleket meselesidir. ‘Ekrem İmamoğlu koşuyor, çalışıyor. Ben ondan daha fazla koşacağım, onu geçmek için daha çok çalışacağım’ diyen siyasetçi benim en kadim, en saygı duyduğum yol arkadaşımdır, nokta. Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi, mesele üstünde tepinen kim varsa hem bu millete ihanet eder hem de Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet eder. Milletime layık olmak için kimseyi tanımam.”