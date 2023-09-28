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İmamoğlu'nun CHP Sultangazi İlçe Başkanı'na tepkisi... 'Hata yapanları uyarmak gerekiyor'

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#İbb#Ekrem İmamoğlu#CHP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 12:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de dün düzenlenen törene katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti. İmamoğlu, Avseren'e tepkisinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İSKİ Terkos-İkitelli İsale Hattı açılış törenine katıldı. Ekrem İmamoğlu, açılış sonrası alanda inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine İmamoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

İttifak sorusu üzerine de İmamoğlu, “Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi.

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#İbb#Ekrem İmamoğlu#CHP

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