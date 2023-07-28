İmamoğlu’ndan bir mesaj daha: Toplum ‘lider değişsin’ diyor

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından CHP’deki değişim söylemleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Değişim için açtıkları web sitesini 1 milyondan fazla vatandaşın ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu şunları yazdı: “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

BEKLENTİ YENİ PARTİ YAPISI

Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

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GENÇLER GÜÇ TALEP EDİYOR

Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini talep ediyor. İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.”

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR

Ekrem İmamoğlu, web sitesine gelen öneriler ve yorumları şu başlıklarda özetledi:

- Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

- Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

- Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

- Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini talep ediyor.

- İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

- Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.