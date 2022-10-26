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İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul#İBB
İmamoğlundan Binali Yıldırıma ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 13:11

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. İmamoğlu, aynı hastanede yatan yaralı madencilerin aileleriyle bir araya geldi.

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Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazasında yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

İmamoğlu daha sonra yaralı madencilerin aileleriyle görüştü. İmamoğlu, madenci aileleriyle görüşmesinde "Aileler, çok güzel bir ortamda, çocuklarıyla beraber. Çok değerli bir ev sahipliği yapıyor Başhekimimiz, kurumumuz. Sizler, hepimize emanetsiniz. Elbette kayıplarımız bizi çok üzdü. Derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Ama kurtulanlar da bizim tabiri caizse buruk sevincimiz oldu. Onları da bir an önce sağlığıyla kucaklamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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#Ekrem İmamoğlu#İstanbul#İBB

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