İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

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Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazasında yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

İmamoğlu daha sonra yaralı madencilerin aileleriyle görüştü. İmamoğlu, madenci aileleriyle görüşmesinde "Aileler, çok güzel bir ortamda, çocuklarıyla beraber. Çok değerli bir ev sahipliği yapıyor Başhekimimiz, kurumumuz. Sizler, hepimize emanetsiniz. Elbette kayıplarımız bizi çok üzdü. Derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Ama kurtulanlar da bizim tabiri caizse buruk sevincimiz oldu. Onları da bir an önce sağlığıyla kucaklamak istiyoruz" ifadesini kullandı.