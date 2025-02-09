×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’ndan bilirkişiye suç duyurusu

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#İBB#Suç Duyurusu
İmamoğlu’ndan bilirkişiye suç duyurusu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde bilirkişinin “görevi kötüye kullanmak”, “gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği öne sürüldü.  Dilekçede, bilirkişinin “Bilirkişilik Kanunu” hükümlerine aykırı davrandığı, raporu hazırlama yetkinliğine sahip olmadığı, “denetimci” uzmanlığının bulunmadığı gibi herhangi bir meslek odasına dahi kayıtlı olmadığı iddia edildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre gerekli olan “Bağımsız Denetçi Resmi Sicili”nde kaydının da bulunmadığı anlatıldı. Dilekçede, Bilirkişi Yönetmeliği’ne göre bilirkişinin görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığı durumlarda bunu görevlendirmeyi yapan merciye bildirmekle yükümlü olduğuna vurgu yapılarak buna rağmen bilirkişinin bu yükümlülüğünü de yerine getirmediği ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İBB#Suç Duyurusu

BAKMADAN GEÇME!