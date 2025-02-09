İmamoğlu’ndan bilirkişiye suç duyurusu

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İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde bilirkişinin “görevi kötüye kullanmak”, “gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediği öne sürüldü. Dilekçede, bilirkişinin “Bilirkişilik Kanunu” hükümlerine aykırı davrandığı, raporu hazırlama yetkinliğine sahip olmadığı, “denetimci” uzmanlığının bulunmadığı gibi herhangi bir meslek odasına dahi kayıtlı olmadığı iddia edildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre gerekli olan “Bağımsız Denetçi Resmi Sicili”nde kaydının da bulunmadığı anlatıldı. Dilekçede, Bilirkişi Yönetmeliği’ne göre bilirkişinin görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığı durumlarda bunu görevlendirmeyi yapan merciye bildirmekle yükümlü olduğuna vurgu yapılarak buna rağmen bilirkişinin bu yükümlülüğünü de yerine getirmediği ifade edildi.