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İmamoğlu’ndan Batı’ya mülteci çıkışı

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#TBB#İBB#Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’ndan Batı’ya mülteci çıkışı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 30’uncu yıldönümü nedeniyle Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) açılış oturumunda konuştu.

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Uluslararası dayanışma ve özellikle mülteci ile Ukrayna ve Filistin meselesinde Batı’yı ikiyüzlülükle suçlayan İmamoğlu, özetle şöyle dedi: “Uluslararası dayanışma hususundaki ikircikli yaklaşımlar, bu kavrama olan inancı derinden sarsmaktadır. Bunun en somut örneklerinden birine biz, Türkiye olarak yakından şahit olmaktayız. Düzensiz göç ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılması ve Türkiye gibi, Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmaya çalışılması kalıcı bir politika haline gelmeye başlamıştır.  ‘Bu konuda Türkiye duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun’ politikası hem Türkiye’ye hem de insani açıdan mültecilere büyük bir haksızlıktır.  Artık bu yükün paylaşılması vakti gelmiştir.”           

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#TBB#İBB#Ekrem İmamoğlu

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