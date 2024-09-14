İmamoğlu’ndan Batı’ya mülteci çıkışı

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Uluslararası dayanışma ve özellikle mülteci ile Ukrayna ve Filistin meselesinde Batı’yı ikiyüzlülükle suçlayan İmamoğlu, özetle şöyle dedi: “Uluslararası dayanışma hususundaki ikircikli yaklaşımlar, bu kavrama olan inancı derinden sarsmaktadır. Bunun en somut örneklerinden birine biz, Türkiye olarak yakından şahit olmaktayız. Düzensiz göç ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılması ve Türkiye gibi, Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmaya çalışılması kalıcı bir politika haline gelmeye başlamıştır. ‘Bu konuda Türkiye duvar olsun. Oradan geçmesin de ne olursa olsun’ politikası hem Türkiye’ye hem de insani açıdan mültecilere büyük bir haksızlıktır. Artık bu yükün paylaşılması vakti gelmiştir.”