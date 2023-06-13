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İmamoğlu'ndan Başakşehir'de 4 gün süren yangınla ilgili inceleme

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#İSTANBUL#Yangın#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 17:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binayla ilgili incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Yeni mi geliyorsunuz" diyen bir kişiye, "Seni duyamıyorum, gel burada konuş" şeklinde karşılık verdi.

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi bugün söndürülebildi. Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu, "Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir. Organize sanayi bölgemizin yönetimi başkanı gerekli hukuki düzenlemeleri yapacaklardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi sorumluluk düşüyorsa başkanımızın yanındayız. Diğer firma sahiplerine de geçmiş olsun.

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İmamoğlundan Başakşehirde 4 gün süren yangınla ilgili inceleme

Can kaybı olmaması kıymetli. Buradan organize sanayi başkanımızı birazdan ziyaret edeceğim. Binalarla ilgili belki, dayanımla ilgili sıkıntıları olan binalar varsa onlarla ilgili ne yapabiliriz noktasında bir toplantımız olacak" dedi.

İmamoğlundan Başakşehirde 4 gün süren yangınla ilgili inceleme

"YANGIN BİTTİ, YENİ Mİ GELİYORSUNUZ"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi.

İmamoğlundan Başakşehirde 4 gün süren yangınla ilgili inceleme

Tepki gösteren çalışan, 'yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' diyerek seslendi. İmamoğlu, 'Seni duyamıyorum, yakına gel' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na 'Haydi tatile, tatile' dediği duyuldu. İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" karşılığını verdi.

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İmamoğlundan Başakşehirde 4 gün süren yangınla ilgili inceleme

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#İSTANBUL#Yangın#Başakşehir

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