×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’ndan ‘altın’ yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#İBB#İmamoğlu#Mahkeme
İmamoğlu’ndan ‘altın’ yanıtı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına yönelik davaya dün 55’inci gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Haberin Devamı

Duruşmada söz isteyen Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili özetle şunları söyledi:

MESELE ÇOK MÜHİM

“‘200 kilo altın nerede, 500 kilo altın nerede, para nerede?’ diye işkencelere maruz tutulan insanlar, daha doğrusu bu işi yapan insanların bu şekilde soruları sorduğu ve ben de simaen tanıdığım ama kendisini kişisel olarak tanımadığım Genel Müdür Yardımcısı’nın da ifadelerinden bunları duyduk. Burada süreç devam ederken, iddianameden kaynaklı ve bunu kendine her gün saçma sapan bir haber kaynağı olarak gören; medyada yazan, çizen ve konuşan insanlar bu rakamları manşetten duyuruyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı uyarıyorum. Bu mesele çok mühimdir. Gerekli kurumların harekete geçmeye mecburiyeti olduğunu düşünüyorum.”  Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Doğan Hamit Doğruer de “Haberlerden çok rahatsızım. Eşime ve çocuğuma çok üzülüyorum. Çünkü evde ikisi korku içinde yaşıyorlar” dedi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Mahkeme, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in taşınmazları üzerindeki malvarlığı tedbirini ve ayrıca tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarını kaldırdı. Duruşma bugüne ertelendi.

Bu arada voleybolcu Derya Çayırgan hakkında, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB#İmamoğlu#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!