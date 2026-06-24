İmamoğlu’ndan ‘altın’ yanıtı

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Duruşmada söz isteyen Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili özetle şunları söyledi:

MESELE ÇOK MÜHİM

“‘200 kilo altın nerede, 500 kilo altın nerede, para nerede?’ diye işkencelere maruz tutulan insanlar, daha doğrusu bu işi yapan insanların bu şekilde soruları sorduğu ve ben de simaen tanıdığım ama kendisini kişisel olarak tanımadığım Genel Müdür Yardımcısı’nın da ifadelerinden bunları duyduk. Burada süreç devam ederken, iddianameden kaynaklı ve bunu kendine her gün saçma sapan bir haber kaynağı olarak gören; medyada yazan, çizen ve konuşan insanlar bu rakamları manşetten duyuruyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı uyarıyorum. Bu mesele çok mühimdir. Gerekli kurumların harekete geçmeye mecburiyeti olduğunu düşünüyorum.” Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Doğan Hamit Doğruer de “Haberlerden çok rahatsızım. Eşime ve çocuğuma çok üzülüyorum. Çünkü evde ikisi korku içinde yaşıyorlar” dedi.

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Mahkeme, Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in taşınmazları üzerindeki malvarlığı tedbirini ve ayrıca tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarını kaldırdı. Duruşma bugüne ertelendi.

Bu arada voleybolcu Derya Çayırgan hakkında, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında verilen ev hapsi kararı kaldırıldı.