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İmamoğlu’ndan Akşener’e yanıt... Atılan taşın etkisi olmaz

Güncelleme Tarihi:

#İmamoğlu#Akşener#Saraçhane
İmamoğlu’ndan Akşener’e yanıt... Atılan taşın etkisi olmaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane” sözlerine, “Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz” diye yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu Süleymaniye’deki İBB İstanbul Tasarım Müzesi’ni hizmete açarken Akşener’in sözleri sorulunca özetle şunları söyledi: “Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişim eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bir kere bu işin sadece İstanbul’u yok muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. Belli ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya Ekrem İmamoğlu’na taş atmak, böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiyor. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken taşların her birisi havada güle dönüşür, dikkat etsinler. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve bunun dışında da hareket etmedik. Yine ilave ediyorum. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir.”

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#İmamoğlu#Akşener#Saraçhane

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