İmamoğlu’ndan AK Partili başkana ziyaret

Ekrem İmamoğlu, dün AK Parti İl Başkanlığı’ndaki ziyarette Kabaktepe’ye ‘Tarihte İstanbul Haritaları’ adlı harita koleksiyonunu hediye etti. Ziyarette Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu ile İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da bulundu. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

‘MEMNUNİYET DUYDUM’

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, “AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız” dedi. Kabaktepe de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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