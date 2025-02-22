İmamoğlu’ndan adaylık imzası

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart’ta yapacağı önseçim için resmi adaylık başvurusunu dün yaptı. CHP’de pazartesi günü başlayan aday başvuruları için tanınan süre dün saat 17.00’de sona erdi. İmamoğlu da adaylık başvurusunu, son gün olan dün, avukatı Mehmet Pehlivan aracılığıyla CHP Genel Merkezi’ne yaptı. İmamoğlu’nun başvurusunu Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi teslim aldı. İmamoğlu da, başvuru belgesini İSKİ’deki çalışma ofisinde imzaladığı anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından özetle şu açıklamayla paylaştı:

PARLAMENTER SİSTEM

“Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz.”

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133 VEKİLDEN 17’Sİ İMZA VERMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İmamoğlu’nun adaylığı için 116 CHP milletvekilinin imza verdiğini açıkladı. Günaydın, adaylık başvuru süresinin sona erdiği saatlerde Meclis’te yaptığı açıklamada, “An itibarıyla hem imza hem başvuru süreci sona ermiş bulunmaktadır. 28 Şubat’a kadar da tüm örgütlerimizde üye kayıtları devam edecektir” dedi. 133 milletvekili bulunan CHP’de, dün açıklanan bu sonuçla 17 milletvekilinin İmamoğlu’na imza vermediği gözlendi.

ÇİÇEK İMZALARI TOPLAYAMADI

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, adaylık için gerekli 20 imzayı toplayamadı. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle dün imza toplamaya ara verip Ankara’dan İstanbul’a geçen Çiçek, ek süre verilmesi halinde imza toplamaya devam edebileceğini söyledi.