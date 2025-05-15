İmamoğlu’na yeni soruşturma

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İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddiasıyla yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. ‘Terör’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği nöbetçi hâkimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hâkimlikteki ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun dün tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS bağlantısı kurularak ifadesi alındı.