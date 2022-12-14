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İmamoğlu’na verilen cezanın ardından Kılıçdaroğlu Almanya’dan İstanbul’a döndü

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#Atatürk Havalimanı
İmamoğlu’na verilen cezanın ardından Kılıçdaroğlu Almanya’dan İstanbul’a döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 23:12

Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası İstanbul’a döndü. Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da karşıladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi.

Kararın ardından sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a döndü.

Atatürk Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu’nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu#Atatürk Havalimanı

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