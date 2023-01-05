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İmamoğlu’na: Telefonda 40 arama kaydı var

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#Süleyman Soylu#İmamoğlu#Sinan Ateş
İmamoğlu’na: Telefonda 40 arama kaydı var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu’nun basın toplantısındaki iddialarına “Yaptığı açıklamalarda ‘Terör örgütüyle irtibatlıları almadım’ demiyor. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir. ‘Ben iki taneyi tespit ettim, attım’ diyor. Demek ki atma yetkin var” yanıtını verdi.

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Soylu ayrıca İmamoğlu’nun kendisini aradığına ilişkin kayıtları açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın “2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda Bakan Süleyman Soylu, özetle şunları söyledi:

“(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini araması) Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirildi. 20 tanesiyle karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada. 29 keresini karşı taraf aramış, 11’ine de ben geri dönmüşüm. Bana ‘CHP Genel Merkezi’ne karşı beni ezdirme’ diyebilirsin, hemşeri olduğumuzu söyleyebilirsin. Ama ‘yalan’ demen normal değildir.

İBB’DEKİ TERÖR SORUŞTURMASI

(İmamoğlu’nun basın toplantısı) ‘İddia ettiğiniz kişileri belediyeye almadım, bana iftira atıyorsunuz’ demedi. Kıvırmak doğru değil. Değer ailesi nedir? Terör örgütü PKK dağa adam götürüyor, kardeşlerini işe sokuyor belediyelerde. Yaptığı açıklamalarda ‘Terör örgütüyle irtibatlıları almadım’ demiyor. Bunun bir karşılığı yoktur. Devlet bunu sorgulamakla mükelleftir. Ben bunları işten atacak yetkiye sahip değilim. Atıldıktan sonra burada bitmiyor. Atılanlar OHAL kurumuna başvuruyor. Ondan sonra da mahkeme süreci var ve oraya gidiyor. Ben İBB’ye sandalye atacağım, acaba Ekrem İmamoğlu bugün işe kimi aldı? ‘Ben iki taneyi tespit ettim, attım’ diyor. Demek ki atma yetkin var.”

 

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SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Bakan Soylu, eski Ülkü Ocakları Başkanı SİNAN ATEŞ’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin de şöyle konuştu: “Burada tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha, yani hedefimizdeki iki kişi aranıyor. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Buradaki soruşturmanın selameti açısından söyleyeceklerimiz budur. Sosyal medya dedikoduları üzerinden adım atmak doğru değil. Milletimiz emin olsun araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir.”

 

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#Süleyman Soylu#İmamoğlu#Sinan Ateş

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