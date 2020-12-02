MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama
GeriGündem İmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama
Abone Olgoogle-news

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ militanlarının son anda yakalandığı haberlerini yalanladı.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta İmamoğlu’nun koruma ekibi uyarıldı, şüpheli bir durumla karşılaşılırsa veya takviye kuvvete ihtiyaç duyarlarsa acilen bilgilendirmeleri istendi.

‘EYLEM TALİMATI VERİLMİŞ’

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı açıklamada “23 Kasım’da resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız’a yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise “Dönem dönem duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Suikast girişimi veya suikastçı yakalanması söz konusu değildir” denildi.

Dün Adalar ziyareti sırasında İmamoğlu’nun çevresindeki yakın koruma kalkanı dikkat çekti.

İmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama


False
Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle