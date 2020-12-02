İmamoğlu’na suikast iddiasına yalanlama

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta İmamoğlu’nun koruma ekibi uyarıldı, şüpheli bir durumla karşılaşılırsa veya takviye kuvvete ihtiyaç duyarlarsa acilen bilgilendirmeleri istendi.

‘EYLEM TALİMATI VERİLMİŞ’

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’dan yaptığı açıklamada “23 Kasım’da resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız’a yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında ise “Dönem dönem duyumlar ve ihbarlar gelmektedir. Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır. Suikast girişimi veya suikastçı yakalanması söz konusu değildir” denildi.

Dün Adalar ziyareti sırasında İmamoğlu’nun çevresindeki yakın koruma kalkanı dikkat çekti.





