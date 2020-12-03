‘İmamoğlu’na suikast girişimi yok’

“Böyle bir suikast girişimi ve yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medyayla paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefi de kendilerinden söz ettirmek. Haftada 65 ila 80 arası eyleme yönelik duyum alırız.”