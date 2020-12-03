ANKARA
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‘İmamoğlu’na suikast girişimi yok’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast girişimi iddiasıyla ilgili şöyle dedi:
“Böyle bir suikast girişimi ve yakalanan kimse söz konusu değildir. Bu tehditler her zaman vardır ama bunların kamuoyu ve medyayla paylaşılmamasını isteriz. Terör örgütlerinin bir hedefi de kendilerinden söz ettirmek. Haftada 65 ila 80 arası eyleme yönelik duyum alırız.”
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