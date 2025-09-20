×
İmamoğlu’na siyasi yasak kararını istinaf onadı

Güncelleme Tarihi:

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

YSK Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Davaya bakan Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’deki duruşmada, İmamoğlu’nu “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, cezada indirim uygulamamıştı. Kararda, İmamoğlu’nun seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK’nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Kararın ardından cumhuriyet savcısı ile İmamoğlu’nun avukatları, yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.

HAPİS CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 24’üncü Ceza Dairesi (İstinaf), İmamoğlu hakkında, yerel mahkemece kurulan hükme ilişkin incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden 24’üncü Ceza Dairesi, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi. Daire, istinaf başvurusunun Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

24’üncü Ceza Dairesi kararında ayrıca 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararının yanlış hesaplandığını belirterek hapis cezasını 1 yıl 19 ay 15 güne düşürdü.

