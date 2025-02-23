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İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ soruşturması

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul#Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ soruşturması
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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26 ŞUBAT’TA İFADEYE 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulu’nca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu  TCK 204. maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir” denildi.

İmamoğlu hakkında diploma soruşturması dışında; ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit, bilirkişiyi ifşa ve hedef gösterme, ihaleye fesat karıştırma, Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ve İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüzlük’ gibi iddialarla ilgili 5 dava ve soruşturma daha yürütülüyor.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul#Ekrem İmamoğlu

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