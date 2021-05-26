İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı

İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katılırken, “Burada 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibi bulunan sürece gerçekçi, somut bir çözüm bulunulmuştur. Adil olunmuştur, katılımcı bir süreç yönetilmiştir” dedi. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın kaldırılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu’nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu’nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu’nun yüzü kanlar içinde kalırken, parmağı kırıldı. İmamoğlu’nun aracını durdurmak için kapısına tutunan Necla Kuru da yere düşüp sürüklenerek dizinden yaralandı.

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