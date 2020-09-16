Fatma AKSU / İSTANBUL
Son Güncelleme:
İmamoğlu’na önerge yağmuru
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk oturumunda, AK Partili meclis üyeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu verdikleri önergelerle soru yağmuruna tuttu.
AK Partili üyelerin sordukları sorular arasında şunlar var: “Hacıosman Atatürk Parkı kaçak mı?”, “İsraf diye araçlar sergilendi, kaç araç kiralandı?”, “Kurban kesim alanlarından ne kadar gelir elde edildi?”, “Selimpaşa’daki tünel neden iptal edildi?”, “Hizmet aracıyla balık keyfi yapanlar işten atıldı mı?”, “Mezarlıktan toplanma alanı olur mu?”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle