İmamoğlu’na önerge yağmuru

AK Partili üyelerin sordukları sorular arasında şunlar var: “Hacıosman Atatürk Parkı kaçak mı?”, “İsraf diye araçlar sergilendi, kaç araç kiralandı?”, “Kurban kesim alanlarından ne kadar gelir elde edildi?”, “Selimpaşa’daki tünel neden iptal edildi?”, “Hizmet aracıyla balık keyfi yapanlar işten atıldı mı?”, “Mezarlıktan toplanma alanı olur mu?”