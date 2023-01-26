İmamoğlu'na konut testlim töreninde protesto

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’da inşaat çalışmalarının ilk etabı tamamlanan Yeşilpınar Evleri’nin konut teslim törenine katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu, kentsel dönüşümü İstanbul’un en önemli konularından biri olarak gördüğünü belirterek, "Böylesine bir eseri İstanbul’a kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm için özellikle arkadaşlarıma söyledim, ’Mahalle aralarına gireceğiz, sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız’ dedim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüpsultan, ’Yeşilpınar Evleri’ de işte bu sürecin örnek çalışmalarından biri. Sadece kentsel dönüşüm değil, sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. İBB Yönetimi olarak Kiptaş ile birlikte temelini attığımız her işte böyle davrandık. Burada tam 664 konut 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairenin birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum" dedi.



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Ekrem İmamoğlu’nun konuşması esnasında eski İSPARK çalışanı olduğunu ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Birol Durmuş, İmamoğlu’na "Siz 17 bin kişiyi işten çıkardınız, adalet ve hukuktan bahsediyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.





İmamoğlu, tepki gösteren kişiye kürsüden, "Saygısızca konuşuyorsunuz, oturun sakinleşin sonra konuşalım" cevabını verdi. Tepki gösteren kişi daha sonra koruma görevlileri tarafından tören alanından dışarı çıkarıldı. İmamoğlu’nun konuşması sonrası sahnede hak sahiplerine evlerinin anahtarları teslim edildi.