İmamoğlu’na karşı Sarıgül hamlesi

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Değişim taleplerinin gölgesinde kongreye gitmeye hazırlanan CHP’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. CHP listelerinden seçimlere girerek Erzincan’dan milletvekili seçilen Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi (TDP) dün CHP ile birleşme kararı aldı. Sarıgül, “TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edecektir. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Erzincan modeli izlenmesi gereken bir modeldir. Bu modeli Türkiye modeli yapacağız. Bu model halkla iç içe olma modelidir” açıklamasını yaptı. Sarıgül’ün bu hamlesi kulislerde, son MYK değişikliğiyle partinin önemli güç merkezlerine karşı tutum aldığı şeklinde yorumlanan Kılıçdaroğlu’na kongre sürecine yönelik güçlü destek olarak değerlendirilip, “Sarıgül de denkleme girdi” diye yorumlandı. Kulislerde, “Kılıçdaroğlu, Sarıgül’ü son aşamada İmamoğlu’na alternatif olarak mı düşünüyor?” iddiası da gündeme geldi.

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İMAMOĞLU ADAY MI

Partide İmamoğlu’nun son çıkışlarının yankıları da sürüyor. Genel Merkez çevrelerinde, “Bu adaylık niyeti. Ancak bunu ilan etmek için kongrelerin seyrini görmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bunun için de kongrelerde etkili olmaya çalışacaktır. O nedenle kongrelerin delege savaşlarına sahne olması sürpriz olmaz” diye değerlendirildi.

İmamoğlu’na yakın isimler ise “Açıklamalarını şimdiden bir adaylık ilanı gibi okumak da doğru olmaz. Sonuçta ortada canı yanan da bir insan var. Hedefleri olan bir siyasetçi olarak bir sonraki seçimde gidip yine oylarına talip olacağı seçmendeki büyük hayal kırıklığını da görüyor. Ekrem Bey’in şu anda odağında İstanbul var. Ancak gerekirse bu değişime öncülük etmek için elini taşın altına sokmaktan da çekinmez.”

SESLER YÜKSELİYOR

Bu arada parti içinden de sesler de yükselmeye başladı. İstanbul Milletvekili Engin Altay grup yönetimine aday olmamasıyla ilgili, “Çekilmeyi bilmek lazım” dedi.

Meclis’te önceki gün yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde, CHP listelerinden gelen DEVA, Gelecek ve SP’nin kendi adaylarıyla yarışması da rahatsızlık yarattı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bunu “büyük bir siyasi nezaketsizlik” olarak niteledi.