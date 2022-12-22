İmamoğlu'na Kaftancıoğlu'ndan destek ziyareti

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Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen cezanın ardından yapılan ziyaret İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

İmamoğlu "AK Parti içerisinde vicdanlı, ahlaklı, adaletli bu duyguları yüksek seviyede olan nice dostlarımız var. Özellikle İBB Meclisi'nde olup da bu süreçleri izleyip vicdanı cız eden kafası öne eğilen, eve gidip kafasını 2 eline alıp 'Ya bu yapılır mı?' diye kendi kendine vahlanan arkadaşlar varsa ki var olduklarına inanıyorum, ses çıkarma zamanıdır" dedi

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesiyle ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu " 'Özel soruşturma başsavcılığımıza teslim edildi' diye bir açıklama var. Şimdi ne dedi; böyle olursa görevden almam, ama böyle olursa şu hallerde görevden alırım dedi. Alırım, almam, bu ne kibir? Bu ne aymazlık?" diye konuştu

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Ekrem İmamoğlu, "Milletimin vicdanını biliyorsam o vicdan yoksunu akıldan adalet yoksunu akıldan insan sevgisi yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra tek gelecekle ilgili tarifim net. Ben hangi köye gitsem o köyün evinde misafir olacağımı biliyorum. Bu tür iş ve işlemlere başvurarak neler yapalım, bir şey yapalım ayağını kıralım, bir şey yapalım önünü keselim, şunu yapalım bunu yapalım nafile ok yaydan çıkmıştır. Ok yaydan çıkmıştır, bu memlekette değişim olacaktır. Er ya da geç olacaktır. Önünde hiçbir engel tanımayan milyonlarca insanı vardır bu ülkenin" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun yanında olduklarına vurgu yapan Kaftancıoğlu, "Biz biliyoruz ki, hep beraber İstanbul örgütü olarak nasıl 31 Mart'ta, nasıl 23 Haziran'da inanarak, çalışarak, sandıklara ve oylara sahip çıkarak, İstanbul'u halka verdiysek, bu kötülükler karşısında da aynı inançla hep birlikte mücadele edeceğiz ve sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye nefes aldıracağız, diyorum" ifadelerini kullandı.