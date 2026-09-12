İmamoğlu’na ‘hakaret’ten 2 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak

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YARGITAY ONARSA

Hapis ve siyasi yasak kararı, Yargıtay onarsa kesinleşecek. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan ile taraf avukatları da izleyici olarak yer aldı. Ekrem İmamoğlu, sözlerinin hakaret kastı taşımadığını savunarak, ifadelerinin siyasi eleştiri ve tepki niteliğinde olduğunu öne sürdü. İmamoğlu, olay günü Şadi Yazıcı’nın yaptığı konuşmanın ardından ortamın gerildiğini, kendisinin ise vatandaşları sakinleştirmek ve taşkınlığı önlemek amacıyla konuştuğunu belirterek şikâyetçinin şahsına yönelik suç kastının bulunmadığını savundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İmamoğlu da “Bu mütalaayı da bir skandal olarak nitelendiriyorum. Mesnetsizliktir, anlamsızlıktır, kasıttır. Umarım siz doğru bir karar vermeye yönelik bir adım atarsınız” tepkisini gösterdi. Mahkeme, İmamoğlu’nu ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Takdiri indirim uygulayarak 2 yıl 1 aya düşürdü. Ayrıca, İmamoğlu’nun TCK 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.

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BOZMA KARARININ ARDINDAN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu’nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nedeniyle cezanın alt sınırının 1 yıldan az olmaması talep edilmişti. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle Ekrem İmamoğlu’nun beraatine karar vermişti. Müşteki Şadi Yazıcı’nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine mahkeme duruşma açmış ve İmamoğlu’nun beraatine hükmetmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, genel hükümlere göre duruşma açılarak yapılan yargılamada, sanığın yasa ve yönteme uygun olarak savunmasının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle İmamoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla dosya yeniden Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.