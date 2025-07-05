İmamoğlu’na diploma iddianamesi... 8 yıl 9 ay hapis ve siyasi yasak talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin ‘usulsüz’ olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve diploması iptal edilmişti. İmamoğlu hakkında yürütülen ceza soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve ‘siyasi yasak’ talebiyle iddianame düzenledi.

OKULDA KAYDI BULUNMUYOR

İddianamede University College of Northern Cyprus’un YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı belirtilerek, “Başvuruyu kabul eden kurumlar ve başvurusu değerlendirilen öğrencilerle ilgili çok sayıda hileli işlem yapıldığı” ifadelerine yer verildi. İmamoğlu’nun hileli şekilde aldığı evrakı yüksek lisans için İstanbul Üniversitesi’ne, askerlik hizmeti için Milli Savunma Bakanlığı’na ve YSK’ya sunarak ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçunu işlediği ileri sürdü.

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DİĞER ŞÜPHELİLERİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görevli Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Güredin’in oğlu Eren Güredin’in de yurtdışı nakil işleminden yararlandırıldığı iddia edildi. Eren Güredin isimli öğrencinin mezun olduğu kuruluş olan University College of Northern Cyprus yerine öğrenci kütük defterine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak kaydedildiği ileri sürüldü. Rapor ve ifadelere de yer verilen iddianamede diploma soruşturmasında yeni şüphelilerin tespit edildiği, zanlı sayısının fazlalığı nedeniyle İmamoğlu’nun dosyasının diğerlerinden ayrıldığı belirtildi.