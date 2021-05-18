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Gündem
Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İmamoğlu’na dezenfektan incelemesi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’na dezenfektan incelemesi

15 bin litrelik dezenfektan alımı ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesi’nde belirtilen ‘pazarlık usulü’ ile 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘15.000 Litre Dezenfektan Alımı’ ihalesinde usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği” iddiası üzerine ön inceleme başlattı. İmamoğlu, kendisine 30 Nisan 2021’de tebliğ edilen ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere, savunmasını, 3 Mayıs 2021’de ulaştırdı. Ekrem İmamoğlu, savunmasında, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, ilgili kanunda, ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimin ‘harcama birimi’ olarak tanımlandığını belirterek “Giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten harcama yetkilisidir” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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