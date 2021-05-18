İmamoğlu’na dezenfektan incelemesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “Kamu İhale Kanunu’nun 21. Maddesi’nde belirtilen ‘pazarlık usulü’ ile 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘15.000 Litre Dezenfektan Alımı’ ihalesinde usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği” iddiası üzerine ön inceleme başlattı. İmamoğlu, kendisine 30 Nisan 2021’de tebliğ edilen ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere, savunmasını, 3 Mayıs 2021’de ulaştırdı. Ekrem İmamoğlu, savunmasında, belediye başkanlarının mali yönetim sisteminde, “harcama ve ihale yetkilisi” sıfatını taşımadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu, ilgili kanunda, ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimin ‘harcama birimi’ olarak tanımlandığını belirterek “Giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten harcama yetkilisidir” dedi.

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