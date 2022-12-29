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İmamoğlu’na cezanın gerekçesi: Yargılamayı ciddiye almadı olumsuz kanaat oluşturdu

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#Yüksek Seçim Kurulu#Ekrem İmamoğlu#Gerekçeli Karar
İmamoğlu’na cezanın gerekçesi: Yargılamayı ciddiye almadı olumsuz kanaat oluşturdu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 14 Aralık’ta 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gerekçeli karar açıklandı.

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Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu’na neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı. Kararda, İmamoğlu’nun hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde gerçekleştiği anlatıldı. Gerekçede “İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye’de ve yurtdışında basın aracılığıyla kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir” denildi.

AÇIKLAMALARI İNDİRİME ENGEL

Mahkeme gerekçeli kararında cezada indirim uygulamamasını da ‘İmamoğlu’nun daha önce Ordu Valisi’ne hakareti ve duruşmalardan sonra verdiği beyanatları’ örnek vererek şöyle açıkladı: “Sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşmuş, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır.”

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#Yüksek Seçim Kurulu#Ekrem İmamoğlu#Gerekçeli Karar

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