İmamoğlu’na cezanın gerekçesi: Yargılamayı ciddiye almadı olumsuz kanaat oluşturdu

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Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 sayfalık gerekçeli kararında, İmamoğlu’na neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı. Kararda, İmamoğlu’nun hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde gerçekleştiği anlatıldı. Gerekçede “İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye’de ve yurtdışında basın aracılığıyla kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir” denildi.

AÇIKLAMALARI İNDİRİME ENGEL

Mahkeme gerekçeli kararında cezada indirim uygulamamasını da ‘İmamoğlu’nun daha önce Ordu Valisi’ne hakareti ve duruşmalardan sonra verdiği beyanatları’ örnek vererek şöyle açıkladı: “Sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşmuş, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır.”