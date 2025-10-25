İmamoğlu’na ‘casusluk’ soruşturması

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten tutuklu Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında, ‘casusluk’ suçundan soruşturma başlattı. ‘Casusluk’ suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün’e ait dijital materyallerin incelenmesiyle başlatılan soruşturmada Yanardağ gözaltına alındı. Tele1’de arama yapıldı. Başka suçtan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan da bu suçtan ifadeleri alınmak üzere savcılığa getirilecek.

YABANCI İSTİHBARATLAR

Hüseyin Gün’ün birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu belirtilerek, “Wickr” kriptolu haberleşme programı üzerinden İBB “yolsuzluk” dosyasında tutuklu bulunan Necati Özkan’a “Dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun’un cep telefonunun casus yazılım ile enfekte olduğu bu nedenle Ekrem Bey ile yapılacak hassas özel toplantılara telefonunu götürmemesi” şeklinde Necati Özkan’a talimat verdiği” tespit edildi. Şüpheli Hüseyin Gün’ün Necati Özkan’ın hiyerarşik olarak üstünde olduğu, suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlatıldı.

Bilgi notunda, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu belirtildi. Hüseyin Gün’ün şüpheli Necati Özkan ile örgütün bu amacı doğrultusunda, 2019 Yerel Seçim kampanyasında işbirliği yaptığı, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkarıp strateji belirledikleri ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı iddia edildi. Ayrıca şüpheli Hüseyin Gün’ün, Ekrem İmamoğlu’yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu da belirtildi. Merdan Yanardağ’ın şüpheli Hüseyin Gün’den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve 2019 Yerel Seçimleri’nde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu öne sürüldü.

TELE1 TV’YE KAYYUM ATANDI

‘Casusluk’ soruşturması kapsamında, Tele1 TV’ye de el koyuldu, Savcılıktan yapılan açıklamada, Tele1 TV kanalında genel yayın yönetmeni olan ve ‘Casusluk’ suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ’ın oğlu Alp Yanardağ’ın resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da Tele1 isimli TV kanalını kullandığı ifade edildi. Bu gerekçeyle, Tele1 TV kanalına el koyulduğu ve TMSF’nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

İMAMOĞLU’NA BİR BERAAT

Bu arada İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. İmamoğlu için bu davada 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

İKİNCİ OPERASYON

‘İSTANBUL SENİN’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırılması ile ilgili de operasyon talimatı verdi. 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkweb”de satışa çıkartıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi. 15 şüpheli hakkında, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.