İmamoğlu’na ‘casusluk’ davası

Güncelleme Tarihi:

#Siyasi Casusluk#Ekrem İmamoğlu#Seçim Manipülasyonu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘casusluk’ soruşturmasından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı.

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’ın ‘siyasal casusluk’ iddiasıyla 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakın şüpheliler Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetin gerçekleştiği anlaşılmıştır” denildi.     

 

 

