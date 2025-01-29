İmamoğlu’na çağrı, gazetecilere gözaltı

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İmamoğlu’nun ifadeye çağrıldığı ‘bilirkişi’ soruşturmasında gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı.

İmamoğlu’na bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle “tehdit” ve “hedef göstermek” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, önceki gün de CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia ederek, bilirkişinin ismini açıklamıştı. İmamoğlu hakkında bu kez “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi ya da tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, İmamoğlu’nu 2 soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. İmamoğlu’na cuma günü adliyeye gelerek savunmasını vermesi için tebligat gönderildi.

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Gazeteci Barış Pehlivan da aynı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydedip yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker ile program sunucusu Seda Selek de gözaltına alındı

GÖZALTILARA TEPKİLER... CHP HEYET OLUŞTURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması ile ilgili bir heyet görevlendirdi. Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette, Özgür Karabat, Taşkın Özer, Tahsin Ocaklı ve Utku Çakırözer yer aldı. Heyet, gözaltı süreçlerini takip edecek ve gazetecilere hukuki destek verecek.

Özel, gazeteci gözaltıları nedeniyle dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında ise özetle şunları söyledi: “‘Biz sandığı getirmiyoruz’ diyenlere, bu milletin önüne sandığı getirmek için atabileceğimiz adımlar var. Onlar sandıktan ne kadar kaçarlar bilmiyoruz ama biz bir genel seçim istiyoruz. Seçmenin genelinin de oy kullanacağı ve milletin sandıkta son sözünü söylemeden önce bir kez daha sözünü söyleyeceği bir süreci de planlamak durumundayız. Ya bu sandığı milletin önüne getirecekler ya da CHP bu sene milletin önüne bir sandık getirecek.”

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da gözaltı kararlarına sosyal medyadan tepki gösterdi ve “Gün gelecek, hesap vereceksiniz” mesajı paylaştı.”