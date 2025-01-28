İmamoğlu’na ‘bilirkişi’ soruşturması

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TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde Saraçhane’deki başkanlık binasında “Turbun büyüğü” ismini verdiği basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu basın toplantısında, kendisinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yargılandığı davada, Esenyurt ve Beşiktaş Belediyeleri hakkındaki soruşturmalarda aynı kişinin bilirkişi olarak özel olarak atandığını öne sürerek ismini açıkladı. Basın toplantısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “yargı görevini yapanı, bilirkişiyi ya da tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan resen soruşturma başlattı. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.

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Öte yandan Halk TV’nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında da “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlarından soruşturma başlatıldı.

CUMA GÜNÜ İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifadesinin alınması için cuma günü savcılığa çağrıldı. İmamoğlu’nun 20 Ocak 2025’te katıldığı bir programda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterdiği iddia edilmiş ve “tehdit” ile “hedef göstermek” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İMAMOĞLU: BIRAK DA BİLİRKİŞİ AÇSIN

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında hakkındaki davalara ilişkin bir bilirkişiyi suçlarken şöyle dedi: “Bu bilirkişi, olmayan şeyleri yazacak-atıf yapacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Belli ki arkasında güvendiği kişiler var. Özel seçilmiş birisi. Olmayan bir raporu varmış gibi göstererek, adli makamları yanıltmaya yönelik girişimi nedeniyle bilirkişi ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasını mahkemeye ilettik. Mahkeme, bu talebe cevap bile vermedi. Diyorum ya arkası sağlam, korunaklı yerde. Yeni bilirkişi raporu geldi. Rapor yine benim ve arkadaşlarımın lehine çıktı. Yani Danıştay’ın 5 yüksek yargıcı, Sayıştay’dan emekli 6 denetçi bizi haklı buldu. Normalde böyle bir bilirkişinin ehliyeti iptal edilir. Ama öyle olmadı. Bu cengâverliği nedeniyle yeni vazifeler verildi. Yani ödüllendirildi. Verilen görevler de ne tesadüf ki hep bizimle ilgili.”

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NİYE BU KADAR ACELE EDİYORSUN

İmamoğlu, basın toplantısı sonrası, bilirkişi hakkında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada da “Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma açılmış. Bu haksız müdahalelere cevap vermek, adil yargıyı etkilemek değil tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Hedef göstermek değil, belge üzerinden tespit yaptık. Bırak da bilirkişi açsın benim hakkımda, sen niye bu kadar acele ediyorsun” dedi.

CHP: SUÇ UYDURMAK

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, dünkü MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturmalara ilişkin, “İmamoğlu’nun basın toplantısındaki konuşmasından suç ya da suç unsuru çıkarmak, niyet okumanın, zorlamanın ötesinde suç uydurmaktır. Hukuku, iktidarın elinde oyuncak etmektir” dedi.

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ÖZEL’DEN ADAYLIK YOL HARİTASI

MYK’da dün Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası ve belediye başkanlarına soruşturmanın yanı sıra cumhurbaşkanlığı adaylığı da görüşüldü. CHP Lideri Özgür Özel’in bugünkü Meclis grup konuşmasında partisiyle ilgili yargı süreçlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yanı sıra son adımı adayın belirlenmesi olacak yol haritasına ilişkin de bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor. Özel, adayın partide en geniş katılımlı değerlendirmeler sonunda belirleneceği mesajlarını verirken, yaklaşık 1.5 milyon CHP üyesinin görüşlerini de içerecek “önseçim” formülü de gündemde.