İmamoğlu’na Avrupa’dan destek

İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret ederek, kendisine ‘Özel Demokrası Ödülü’ vermek isteyen Avrupalı belediye başkanlarına, Adalet Bakanlığı’ndan izin çıkmadı. Başkanlar cezaevi önünde açıklama yaptı. Aralarında Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı ile Atina, Zagrep ve Budapeşte belediye başkanlarının da olduğu 10 kişilik heyet, ödülü İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na teslim etti. Heyet Silivri’deki açıklamalarında İmamoğlu’na özgürlük istedi.