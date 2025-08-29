×
İmamoğlu’na Avrupa’dan destek

Güncelleme Tarihi:

İmamoğlu’na Avrupa’dan destek
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:00

İBB soruşturmasında tutuklanıp Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Avrupalı mevkidaşlarından destek geldi.

İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret ederek, kendisine ‘Özel Demokrası Ödülü’ vermek isteyen Avrupalı belediye başkanlarına, Adalet Bakanlığı’ndan izin çıkmadı. Başkanlar cezaevi önünde açıklama yaptı. Aralarında Eurocities Başkan Yardımcısı ve Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı ve Sofya Belediye Başkanı ile Atina, Zagrep ve Budapeşte belediye başkanlarının da olduğu 10 kişilik heyet, ödülü İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na teslim etti.  Heyet Silivri’deki açıklamalarında İmamoğlu’na özgürlük istedi.

 

