İmamoğlu’na 8 Mart mesajı! İYİ Partililer tepki gösterdi, Buldan Teşekkür etti

Millet İttifakı'nda 8 Mart mesajı krize neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın isimlerini etiketleyerek mesaj paylaştı. Mesajda, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.

Mesaja HDP tarafından teşekkür mesajı geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Teşekkürler sayın Başkan" yanıtını verdi. Ancak İYİ Parti'den tepki vardı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Sekreteri Yücel Coşkun da İmamoğlu'na "Sayın Genelbaşkanımızın ve partimizin ismini, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz." diyerek tepki gösterdi.



AK PARTİ: ÖDEYE ÖDEYE BİTİREMEDİNİZ SEÇİM DİYETİNİZİ



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'nun mesajına cevaben "Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri’nin #8MartDünyaKadınlarGünü’nü içim buruk bir şekilde kutluyorum." dedi.

MERAL AKŞENER: ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU BEĞENMEDİ, SAYGI DUYUYORUM



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya dahil oldu. Akşener, İmamoğlu'nun mesajıyla ilgili soruya "Türkiye’de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye’nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem İmamoğlu’nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerek iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum" diye cevap verdi.