İmamoğlu’na 7 yıl ve siyasi yasak talebi

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İmamoğlu’nun tutuksuz yargılandığı davanın 2’nci duruşması dün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Duruşma salonuna saat 10.06’da jandarma eşliğinde getirilen İmamoğlu, salonda kendisini alkışlayanları eliyle selamlarken, eşi Dilek İmamoğlu’na da eliyle öpücük gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL DE İZLEDİ

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile iki oğlu, bazı milletvekilleri, çok sayıda il, ilçe yöneticisi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve çok sayıda partili de izledi. Duruşma savcısının, geçtiğimiz hafta cuma günü mütalaasını dosyaya sunduğu ortaya çıktı. Mütalaada, iddianameyle aynı doğrultuda İmamoğlu’nun “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek”, “Hakaret” ve “Tehdit” iddiasıyla 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması ve siyasi yasak uygulanması talep edildi.

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İSTANBUL’UN MUHAFIZIYIM

Duruşmada söz verilen İmamoğlu, 90 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde ‘tutsak’ olduğunu ifade ederek, “Buradayım çünkü ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ diyen zihniyete karşı 3 kez İstanbul’u kazandım. İstanbul’un muhafızı olduğumuz için, koruduğumuz için, kendi deyimleriyle ‘ihanet ettik’ dedikleri dönemden kurtardığım için buradayım” dedi. Mahkeme, İmamoğlu’nun avukatlarına savunmalarını hazırlamaları ve yargılamanın genişletilmesine ilişkin taleplerini yazılı olarak sunmaları için süre verdi. Duruşma, 16 Temmuz’a ertelendi.

KİLOSU SORULDU

Duruşmaya ara verildiği sırada İmamoğlu önce Özgür Özel’e dönerek, “İyi misiniz. Tekrar başımız sağ olsun” dedi. Ardından gazetecilerin “Nasılsınız” sorusuna “İyiyim” yanıtını verdi. Kilosuna ilişkin soruları da “Zayıflamadım, ceketimi değiştiremedim. İnsan beden olarak zayıflar da karakteri zayıflamasın. İlk başta verdiğim 8 kilo civarı var aynıyım, form oturuyor” şeklinde cevapladı.