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İmamoğlu’na 7 yıl 4 ay hapis istemi

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Akın Gürlek
İmamoğlu’na 7 yıl 4 ay hapis istemi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

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SİYASİ YASAK DA İSTENDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, mağdur’ sıfatıyla yer alan Gürlek’in görev yaptığı dönemlerde ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği ifade edildi. İmamoğlu’nun Gürlek’i hedef göstererek, ‘terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme’ suçunu işlediği, söylemlerinin küçültücü ifade niteliğinde olduğu belirtildi. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı öne sürüldü. İmamoğlu’nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi. İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak da talep edildi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor. 

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Akın Gürlek

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