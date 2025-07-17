İmamoğlu’na 20 ay hapis

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, siyasi yasak da talep edilmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL DE İZLEDİ

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davaya başka suçtan tutuklu İmamoğlu ve avukatları ile müşteki Gürlek’in avukatı katıldı. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile çok sayıda CHP’li milletvekili ve parti yöneticileri de izledi.

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BİR SUÇTAN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, İmamoğlu’nu, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından oyçokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise beraatine hükmedildi.

Mahkeme heyetindeki bir üye hâkim, İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koydu. Kararın açıklanmasının ardından salondaki izleyiciler, “Türkiye’nin umudu İmamoğlu” sloganları attı.

SAVCIYLA ‘BAKMA’ POLEMİĞİ

EKREM İmamoğlu ekonomiden politikaya her konuya değindiği savunmasını yaparken duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” dedi. İmamoğlu, “Savcı bana önyargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı savcı bey” diye tepki gösterdi.

SİYASİ YASAK KARARI

EKREM İmamoğlu hakkında ‘siyasi yasak’ da uygulanmasına da karar verildi. Ancak siyasi yasak için kararın kesinleşmesi gerekiyor.