İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” sözleriyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla görülen 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma dün saat 11.00’de başladı. Duruşmaya çok sayıda milletvekili izleyici olarak katıldı. Mahkeme hâkimi, bir önceki celse yapılan reddi hâkim talebinin üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi. Duruşmada İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat söz alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti. Avukat Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanık olarak dinlenmesini talep etti. Soylu’nun dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, avukat Polat’ın talebi doğrultusunda hazır bulunan tanıkları dinleme kararı aldı.

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YSK’YA DEĞİL SOYLU’YA

Avukatları, İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerini değil Bakan Soylu’yu hedef aldığını söyleyip beraat istedi. Tanık olarak dinlenen İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da olayı, “Çok sayıda gazeteci arkadaşımız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İBB Başkanı’na ‘Ahmak’ dediğini, bu konuda Ekrem İmamoğlu’nun ne söyleyeceğini sormak istediklerini söylediler. Başkana iletince, ‘Bu çok yakışıksız bir ifade, buna cevap verelim’ dedi” sözleriyle anlattı.

4 YIL 1 AY İSTENMİŞTİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, önceki celse açıkladığı 4 yıl 1 ay hapis cezası istediği mütalaasını tekrarladı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu’nu “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır…” sözleri nedeniyle, ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca ceza süresinde siyasi yasak anlamına gelen Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi’nin de işletilmesine karar verdi. İmamoğlu’nun cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

AKŞENER DESTEĞE KOŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de otomobilde bir fotoğrafını paylaştığı tweet’ine İmamoğlu’nu etiketleyerek, “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” mesajı attı. Akşener’i saat 17.30’da Başkanlık binasında İmamoğlu karşıladı. İmamoğlu, kalabalığın arasında kalan Meral Akşener’i elini tutarak başkanlık makamına çıkarttı, ikili samimi şekilde sarıldı.

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SARAÇHANE’YE ÇAĞIRDI

Ekrem İmamoğlu duruşma sürerken sosyal medyadan Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı. İmamoğlu tweet’inde, “16 milyon İstanbullu’nun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi. Bunun üzerine büyük bir kalabalık Saraçhane’de toplandı. Bugün de aynı yerde Altılı Masa’nın liderlerinin katılımıyla miting yapılacak.

ERDOĞAN’A KENDİ SÖZLERİYLE SESLENDİ

EKREM İmamoğlu kararın ardından Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nın önünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la birlikte kalabalığa seslendi.

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İmamoğlu konuşmasında dava kararını ‘Türkiye’nin düştüğü durumun özeti’ olarak niteledi.

BU YOL YANLIŞ YOL

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Belediye Başkanı iken aldığı ceza sonrası söylediği, ‘Görüyoruz ki yargı bağımsız değil. Yargının işleyişine adaletin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları, sandıkta karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol, yanlış bir yoldur. Çünkü adalet, gün gelecek yargıyı, siyasallaştıranlara da lazım olacaktır’ sözlerini okuyup, “Ne kadar doğru cümleler. Aynen böyle düşünüyorum. Ama bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler, belediye başkanı iken sizinle ilgili alınan kararla ilgili konuşmadan. Görüyorsunuz değil mi, nereden nereye” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiir yüzünden yasaklandığı döneme işaret edip, “O gün burada ‘Bu şarkı burada bitmez…’ demiştiniz. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek” dedi. (Fatma AKSU/İSTANBUL)

ŞİMDİ NE OLACAK

EKREM İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, TCK’nın 53. Maddesi’nin uygulanmasına da karar verdi. Cezanın İstinaf ve Yargıtay tarafından hızlı bir şekilde onanıp, kesinleşmesi halinde İmamoğlu, TCK’nın 53. Maddesi gereği, önümüzdeki seçimlerde milletvekili ya da Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Anayasa’nın 76. Maddesi’ne göre de toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar milletvekili seçilemiyor. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için de milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak şartı var. Hürriyet’in sorularını Yargıtay eski Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu şöyle yanıtladı:

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Hakaret suçunun cezası temyize tabi mi?

Hakaret suçlarından verilen mahkûmiyet kararları, 2019’da yapılan yasa değişikliği uyarınca temyize tabi. Verilecek karara karşı, her durumda istinaf ve temyiz yolu açık. İmamoğlu mahkûmiyet kararlarına karşı önce istinafa sonra temyize başvurabilecek. Ancak bu aşamaların 6 aydan önce sonuçlanması olası değil.

2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası siyasi yasak getiriyor mu?

Evet bu ceza kesinleştikten sonra İmamoğlu’na siyaset yasağı gelir. Anayasanın 76. ve 101. maddesine göre 1 yıl ve üzeri kasıtlı hapis cezaları, seçilme yeterliliğini ortadan kaldırıyor. Cezanın, seçim tarihi 18 Haziran’a kadar kesinleşmesi halinde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde siyasi yasak söz konusu olur. Bu durumda aday olmaz. Cumhurbaşkanı adayı olur seçilirse, dosya görev sonuna kadar bekler. Görevi sona erince ancak bu dosya görüşülebilir. Abdullah Gül hakkındaki “kayıp trilyon” soruşturması da görev sonuna bırakılmış, görevi bitince kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.

Belediye başkanlığı düşer mi?

Bir yıl ve üzeri ceza söz konusu olur ve kesinleşirse, belediye başkanlığı seçilme yeterliliği sona erer. Başkanlığı düşer. Yerine Belediye Meclisi’nden seçim yapılır.

Ceza ne zaman kesinleşirse aday olamaz?

Seçilme yeterliliğine engel bir ceza 2024 Mart ayına kadar kesinleşirse, 2024 yerel seçimlerinde aday olamaz.

İçişleri Bakanlığı mahkûmiyeti nedeniyle İmamoğlu’nu görevden alabilir mi?

İçişleri Bakanlığı’nın, görev suçu veya terör suçlarında görevden alıp, atama yetkisi var. Kişisel suçlarda böyle bir yetkisi yok. İmamoğlu’nun hakaret suçu bir görev suçu olmadığı için karar kesinleşene kadar görevden alması söz konusu olamaz. ◊ Oya ARMUTÇU / ANKARA

TCK 53 nedir?

Verilen cezanın infazı bitene kadar, hapse mahkûm edilen kişi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabiliyor. Bu haklar şöyle: “Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclis’i üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakma.”

BAŞKANLARDAN DESTEK MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu telefonla aradığı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini iletti. Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘’Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız’’ dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mahkeme kararının açıklanmasının ardından sosyal medyadan, “Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım” mesajını paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu” mesajı attı.

BERLİN’DEN GERİ DÖNDÜ

Üç günlük ziyaret için dün Berlin’e giden Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararından sonra acilen İstanbul’a döndü. Twitter’dan “Adalet, adalet, adalet” notuyla video da paylaşan CHP Lideri, “Sarayı son kez uyarıyorum; yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ BAŞKANLAR İSTANBUL’DA

22.35’de İstanbul’a inen Kılıçdaroğlu’nu, İmamoğlu ile beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li vekiller ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu karşıladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Saraçhane’ye geçti. Burada CHP Lideri ve kurmayları bir süre kararı ve gelişmeleri analiz etti.◊ Murat TOSUN/BERLİN-DHA