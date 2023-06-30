İmamoğlu yorumu: CHP kimseye altın tabakta genel başkanlık sunmaz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki değişim tartışmaları ve kurultay sürecini değerlendirirken, İstanbul Büyükehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun genel başkan adaylığına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “CHP’nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz? Emekliliğinize dair ne tür planlar yapıyorsunuz?” sorusunu, “CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok” diye yanıtladı. Serbestiyet internet sitesi yazarlarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

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GERİYE DE DÜŞÜREBİLİR

“Değişim tartışmalarını kişiler üzerinden sürdürmek de doğru değil. Kişiler elbette değişimin öncülüğünü yapar. Ancak kişilerden daha önemli olan, değişimin felsefesi ve amacıdır. Çünkü kimi değişimler vardır ki kurumları daha iyiye götürmeyebilir; kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP’de genel başkan da değişebilir; değişmiştir de… Genel başkanların, değişime karşı olması da kabul edilemez; haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim. Öncelikle yanıtlanması gereken soru şu: ‘Hangi değişim?’ Değişimler ileriye dönük olmalı. İleriye doğru her değişim, öncelikle demokrasinin güçlenmesine yol açar.

HIRSI OLMAYAN SİYASETÇİYİM

Evet, Türkiye’yi barıştırmak temel hedefim. Bugün de aynı düşünceyi taşıyorum. Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. CHP’nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, CHP’yi güvenli bir limana götürmektir. Ama şu da kesinlikle ve kesinlikle unutulmasın. CHP, bir iç deniz gemisi değildir. CHP engin denizlerin gemisidir. CHP’yi bir iç deniz gemisine çevirecek tartışmalardan ve bu tartışmaların sonuçlarından uzak tutacağım. CHP,ülkemizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana karşılaştığı her zorluğu yenmeyi başarmıştır.

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HERKESİN OYUNA TALİP OLACAĞIZ

(HDP’ye karşı politikanız ne olacak?) Yeşil Sol Parti demokrasiye inanmış, saygı duyduğumuz bir parti. Biz, çıkaracağımız ve yeniden aday göstereceğimiz adaylarla, toplumun tüm kesimlerinin, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkesin oyuna talip olacağız.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN İSVEÇ’E TEPKİ: SESSİZ KALMALARI UTANÇ VERİCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması eylemini kınadı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum” dedi.