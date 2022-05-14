İmamoğlu yorumu: Başkanlar sonuna kadar işini yapmalı

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisini gayet normal karşıladım” derken CHP’li başkanlara da bir uyarıda bulundu: “Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir.”

Kılıçdaroğlu, Halk TV’den Fikret Bila’ya değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, kamuoyunda çok tartışılan İBB Başkanı İmamoğlu’nun Karadeniz turu ile ilgili şunları söyledi:



“Ekrem Bey’in gezisinden bilgim de vardı, onayım da vardı. Ben gezisini gayet normal karşıladım. Trabzon’da doğup büyümüş, gençliği orada geçmiş. Akrabaları var. Bayramda ziyaret etmesi gayet normaldir. Gezinin yankılanması da normaldir. Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey’in Karadeniz’de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.”

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‘İŞLERİNE KİLİTLENSİNLER’

“Biz 6’lı masa olarak cumhurbaşkanı adayımızın taşıması gereken nitelikleri belirledik” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. CHP’nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir.”

‘KILIÇDAROĞLU UYARILDI KISITLAMA GEREKSİZ’ KARARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı’na yönelik, “Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı”, “Beşli çetenin tahsildarı” ve “Tefecilere hizmet eden” ifadeleri nedeniyle hakkında verilen tedbir kararı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Reddi hâkim talebi nedeniyle görevlendirilen bir başka hâkim tedbir kararının kaldırılmasına hükmetti.

Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL manevi tazminat davası açılmıştı. Reddi hâkim talebi nedeniyle, ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin duruşma için Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyon Başkanlığı tarafından, Ankara 3. Asliye Mahkemesi hâkimi görevlendirildi. Savunmalarının ardından hâkim, itirazı kabul ederek, Kılıçdaroğlu hakkında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesi şöyle:

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DEVAM EDERSE AYRI DAVA KONUSU

“Kaldırılmasına karar verilen tedbir kararı ile davalının, söz konusu ifadeleri bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar verilmiş olup, uyarma fiili de gerçekleştiğinden tedbir kararının ifa edildiği ve ileriye dönük bir edimin olmadığı hususu da dikkate alınarak davalı vekilinin itirazının kabulüne ve tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.”