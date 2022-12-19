İmamoğlu yarın Meclis'e gidiyor

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CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, gelişmeyi son dakika olarak duyuran Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, TBMM'de düzenlenecek grup toplantısına davet ettiği bilgisini verdi.

Ahmet Hakan, yarınki CHP Grup Toplansıtısı'na Kılıçdaroğlu ve 2 yıl 7 ay hapis cezası alan İmamoğlu ile birlikte görüntü vereceklerini ve İmamoğlu'nun davete icabet ederek Meclis'e gideceğini söyledi.

İmamoğlu'nun parti grup toplantısında bir konuşma yapabileceğini de kulis bilgileri arasında yer alıyor.