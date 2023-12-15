İmamoğlu ve Yavaş resmen aday... CHP’de 227 adaya vize

Haberin Devamı

CHP Parti Meclisi (PM), Ankara ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 227 belediye başkan adayını belirledi. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş yeniden aday gösterildi. İmamoğlu ve Yavaş’a PM’den oy birliğiyle onay çıktı.

BOLU’DA TANJU ÖZCAN

Balıkesir’de eski Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bursa’da da bir önceki seçimde de aday olan eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aday gösterildi. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen ve yönetim değişikliğinin ardından partiye dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da yeniden aday yapıldı. Bayburt’ta Kubilay Erel, Elazığ Coşkun Çağlar Duran, Karaman’da Recep Sertçelik, Nevşehir’de Mehmet Bilgin, Gümühane’de de Bedri Ağaç aday gösterildi. Bunların dışında isimleri kesinleşenler ilçe ve belde adayları oldu.

Haberin Devamı

Tanju Özcan - Ahmet Akın

İZMİR’E ‘TOPUKLU EFE’ Mİ?

Karara bağlanan iller arasında İzmir ve Aydın’ın yer almaması dikkat çekti. Bunun, Özgür Özel ile İmamoğlu arasında İzmir adayı konusunda yaşanan görüş ayrılığından kaynaklandığı konuşuluyor. İzmir için İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökçe’yi, Özel’in ise “topuklu efe” diye tanınan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu istediği belirtiliyor. Kulislerde, Özel’in Çerçioğlu’nu arayıp teklifi götürdüğü de konuşulurken, İzmir adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtiliyor. Çerçioğlu’nu daha önce hem Kılıçdaroğlu hem Özel Aydın adayı ilan etmişti. Tunç Soyer’in ise anketlerdeki memnuniyet oranının düşük çıkması nedeniyle adaylık denklemi dışında kaldığından söz ediliyor. Özel’in aday belirleme sürecindeki “kadın adaylara ağırlık verileceği” açıklamalarına karşın 227 kişilik aday listesinde sadece 20’ye yakın kadın adaya yer verilmesi dikkat çekti. Öte yandan aday listesinde gözlerin dikildiği İstanbul ve Ankara’nın ilçelerinin yer almadığı da gözlendi.

Haberin Devamı

Mustafa Bozbey - Özlem Çerçioğlu