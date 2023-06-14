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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

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#Ekrem İmamoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 12:23

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da bulunan Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde görüştü. Seçimlerden sonra üçüncü kez buluşan ikilinin toplantısı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Saat 10.00’da bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yaklaşık 2 saat görüştü.

Toplantının sona ermesine yakın bir zamanda ikilinin buluşmasına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. İkili çıkışta basın mensuplarına birlikte el salladı. 

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#Ekrem İmamoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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